Ianis Hagi a anuntat unde vrea sa joace: Viitorul meu e pe maini bune

Tanarul fotbalist roman a declarat ca isi doreste sa ramana la Rangers, unde s-a simtit foarte bine."Daca sezonul se va relua, voi avea aceeasi stare ca acum trei luni cand am venit. Voi dori sa castig fiecare meci. M-am simtit cu adevarat bine la Rangers. Eram fericit. Este foarte important pentru un jucator sa fie fericit si eu am fost. Sa joci pe Ibrox iti ofera niste momente unice. Toata lumea putea sa vada ca eram fericit pe teren, iar fotbalul meu era tot mai bun pe zi ce trecea.Viata in Glasgow era de asemenea buna. Acum pot sa spun doar ca sunt foarte fericit la Rangers, foarte fericit cu ce s-a intamplat in cele doua luni petrecute in Scotia. Acum ma gandesc sa fiu 100% pregatit pentru cand va incepe sezonul, aceasta este singura mea prioritate. Am incredere in agentii mei, viitorul meu este pe maini bune", a spus Ianis Hagi pentru Daily Mail. Ianis este imprumutat pana la finalul lunii iunie la Rangers, care are optiune de cumparare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.