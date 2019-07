"Ianis Hagi a cucerit deja primul trofeu la noua sa formatie, Genk"

Ziare.

com

A fost 3-0 pentru Genk, campioana Belgiei, in disputa cu Mechelen, detinatoarea Cupei, un meci pe care Ianis l-a privit de pe banca de rezerve.Sebastien Dewaest, capitanul lui Genk, a marcat primele doua goluri , in minutele 14 si 60, in timp ce Dante Vanzeir (21 de ani) a inchis tabela la 3-0 la finalul unei curse nebune de 60 de metri, in minutul 83.Ianis a debutat deja la Genk intr-un meci amical castigat de echipa sa cu Lokomotiva Zagreb, scor 3-0, pe 15 iulie, meci in care romanul a evoluat 15 minute, fiind implicat in joc si primind multe laude de la antrenorul sau.In 2011 si 2019 a castigat Genk Supercupa Belgiei.4 milioane de euro au platit cei de la Genk pentru Ianis Hagi, jucator care a facut furori pentru Romania la recent incheiatul European de tineret.Genk, din postura de campioana a Belgiei, va juca direct in grupele Champions League.23 e numarul pe care il va purta pe tricou Ianis la formatia belgiana.