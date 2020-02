Ianis Hagi a debutat pentru Glasgow Rangers

Ziare.

Tanarul fotbalist roman a fost introdus pe teren in minutul 77, in partida cu Aberdeen.In minutele avute la dispozitie, Ianis nu a reusit sa-si conduca echipa spre victorie, iar Rangers - Aberdeen s-a incheiat 0-0.Amintim ca Ianis Hagi a semnat, vineri, un contract cu formatia Glasgow Rangers din prima liga scotiana.Ianis va fi imprumutat pana in vara, iar scotienii au o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.La Glasgow Rangers, Ianis va fi antrenat de legendarul mijlocas al lui Liverpool, Steven Gerrard.C.S.