Ianis Hagi a fost transferat: Prima reactie din tabara Viitorului si ce suma s-a platit pentru el

Ziare.

com

Delegatia Viitorului, formata din Ianis Hagi, Gica Hagi, Gica Popescu si George Ogararu, a ajuns joi in Belgia, iar mutarea mijlocasului ofensiv roman in varsta de 20 de ani la Genk va fi finalizata vineri.Ianis trebuie sa treaca de vizita medicala, iar apoi sa-si puna semnatura pe contractul oferit de campioana Belgiei."E un proiect sportiv care lui Ianis i-a placut foarte mult. Ceea ce e de remarcat e ca Ianis nu s-a uitat niciodata la partea financiara si a dorit sa aleaga proiectul sportiv care sa-i ofere posibilitatea sa creasca in continuare", a spus Gica Popescu pentru Telekom Sport "Ianis e super motivat. A asteptat sa se termine aceasta perioada de vacanta. Il cunoasteti si ii palce foarte, foarte mult sa se antreneze. Nu-i place sa stea in vacanta. A asteptat sa se finalizeze aceasta perioada. A fost o perioada grea si pentru el. Atatea cluburi interesate sa-l transfere pe Ianis. Nu a putut sa se bucure de vacanta datorita acestor interese pentru el. E bine ca s-a terminat aceasta telenovela. Ianis a ales clubul care considera ca poate sa-l ajute sa creasca in continuare ca sportiv", a adaugat acesta.Vezi si:Conform publicatiilor belgiene Het Nieuwsblad si la Derniere Heure, Genk va plati in jur de 10 milioane de euro pentru fiul lui Ianis Hagi.K.R.C. Genk va evolua sezonul viitor in Liga Campionilor dupa ce a castigat titlul in Belgia in sezonul recent incheiat.Gruparea infiintata in anul 1988 e antrenata de belgianul Felice Mazzu si a castigat de patru ori titlul, avand in palmares si patru Cupe ale Belgiei.