Ianis Hagi a jucat din nou in Liga Campionilor: Cum s-a descurcat fotbalistul roman

Fiul lui Gica Hagi a fost trimis pe teren in minutul 72, cand italienii conduceau deja cu 3-0.La sase minute de la intrarea pe teren, Ianis a creat o faza periculoasa, dar colegii sai au ratat incredibil.Apoi, in minutul 82 el a sutat pe langa poarta dintr-o pozitie foarte buna, din marginea careului, spre nemultumirea colegilor sai.Ultima faza in care Ianis a fost implicat a avut loc in minutul 88, cand a sutat in plasa laterala din lovitura libera.In total, Ianis a bifat 140 de minute in editia curenta a Ligii Campionilor, fara sa ofere vreun assist sau sa marcheze vreun gol.Dupa acest rezultat, Genk incheie grupa pe ultimul loc, cu un singur punct, si este eliminata din cupele europene.C.S.