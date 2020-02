Ianis Hagi a marcat primul gol pentru Glasgow Rangers: Reusita superba a fotbalistului roman (Video)

Ianis Hagi scoring his first goal for Rangers on his first start for the club 🇷🇴⚽️ pic.twitter.com/VlimlcqTHD - James Nalton (@JDNalton) February 5, 2020

Ziare.

com

Tanarul fotbalist roman a marcat golul de 2-1 in partida cu Hibernian, in minutul 84, si a stabilit scorul final.Ianis a punctat cu un sut superb la coltul lung, care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.In prima repriza, Ianis a fost destul de crispat si a avut putine realizari, desi a incercat sa fie cat mai prezent in joc.Lucrurile au stat ceva mult mai bine in partea secunda, cand Ianis a mai avut doua ocazii de a marca.Mai intai chiar in startul partii secunde, cand a aparut excelent la finalizare, dar sutul sau din sapte metri s-a dus putin pe langa poarta.Apoi, in minutul 69, Ianis a executat o lovitura libera din marginea careului, insa sutul sau a fost scos in corner de portar.Ianis a fost scos de pe teren in minutul 88, in aplauzele fanilor scotieni, care s-au ridicat in picioare pentru a-l ovationa.Acesta a fost al doilea meci pentru Ianis in tricoul lui Glasgow Rangers, de cand a fost imprumutat de la Genk.Comentatorii postului Rangers TV au apreciat evolutia lui Ianis, in special pentru faptul ca a avut un control bun al mingei, ca a fost dispus la efort si pentru ca a lovit mingea foarte bine cu ambele picioare.C.S.