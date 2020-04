Ianis Hagi a ramas fara o suma impresionanta

Ziare.

Clubul de pe Ibrox a anuntat ca micsoreaza cu 50% salariile jucatorilor si ale staff-ului tehnic pentru urmatoarele trei luni.In aceste conditii, fotbalistul roman a pierdut din start 100 de mii de euro.In plus, Ianis Hagi nu stie nici ce se va intampla cu el in viitorul apropiat.Cum Rangers da semne ca are probleme financiare, sansele sa il mai cumpere de la Genk sunt mici. In aceste conditi, Ianis s-ar putea intoarce la Genk, unde nu este tocmai dorit.Cel mai probabil, el va fi din nou scos la vanzare de gruparea belgiana.C.S.