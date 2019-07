Ianis Hagi a refuzat Barcelona: Dezvaluirea facuta luni de Gica Popescu

Ziare.

Oferta a fost, insa, refuzata deoarece catalanii doreau sa-l cumpere si apoi sa-l imprumute la o alta formatie pe mijlocasul ofensiv roman in varsta de 20 de ani.Popescu a confirmat si ca Spartak Moscova e interesata de transferul jucatorului care a impresionat la Campionatul European de tineret."Au fost numeroase negocieri cu cluburi din toate campionatele, Ianis este in vacanta si analizeaza toate ofertele si va alege la momentul potrivit. Eu vorbesc doar de oferte concrete, nu doar discutii. Am avut intalniri directe cu oficialii tuturor cluburilor care au facut oferta pentru Ianis. Ieri m-am intalnit cu Gica si cu Ianis si am hotarat sa luam in calcul oferta cea mai buna la momentul potrivit, s-ar putea intampla saptamana asta, s-ar putea intampla saptamana viitoare", a spus Gica Popescu intr-un interventie la ProX "Este real interesul celor de la Spartak. Exista interes din partea Barcelonei, au existat discutii, dar proiectul pe care il propune Barcelona nu e de interes pentru noi, pentru ca l-ar imprumuta pe Ianis. Ianis a ajuns la un nivel valoric important, din moment ce se intereseaza atat de multe echipe valoroase", a completat acesta.6 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.In sezonul precedent, Ianis a marcat 14 goluri si a oferit 8 pase de gol in cele 39 de meciuri jucate in tricoul Viitorului.