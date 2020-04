Ianis Hagi, analizat fara menajamente: Critici vehemente lansate de un specialist al fotbalului scotian, dar si laude

Ziare.

com

Rory Scott, un analist tactic specializat pe echipa Glasgow Rangers, a incercat sa prezinte plusurile si minusurile lui Ianis Hagi."Foarte putini fotbalisti au avut un impact atat de mare precum Ianis Hagi in scurta perioada petrecuta la Rangers. Atat de mare incat gruparea scotiana face tot posibilul pentru a-l transfera in pofida interesului din Serie A", se arata in analiza de pe Football BH , semnata de Rory Scott.Analistul scotian a analizat cifrele pe care Ianis le-a avut in meciurile disputate in tricoul acestei echipe si a tras urmatoarele concluzii."In primul rand, vedem ca isi dribleaza adversarii cu usurinta. Apoi, este un jucator capabil sa le ofere pase cheie colegilor. In al treilea rand, observam ca este un jucator care suteaza frecvent cu o acuratete buna. Pe de alta parte, se intampla sa rateze pasele inteligente.Cand nu are mingea la picior, putem vedea ca Hagi are loc sa-si imbunatateasca jocul. In primul rand, in duelurile defensive unu contra unu putem vedea ca ii lipseste disciplina tactica. Apoi, are performante slabe in duelurile defensive. In final, nu se descurca bine in duelurile aeriene", a comentat Rory Scott.De asemenea, acesta l-a laudat pe Ianis pentru ca a marcat deja 43 de goluri in meciurile oficiale pana la varsta de 21 de ani. "Suteaza practic din orice pozitie, chiar si din corner", remarca analistul scotian.In ce priveste pasele ratate uneori, oficialul scotienilor are si o explicatie: "E destul de simplu, e vorba de mentalitatea lui. Este un jucator disperat sa-si faca propriul nume. Asta nu inseamna ca astfel de jucatori nu-si gasesc locul in fotbal. In anumite momente, ego-ul sau va conduce actiunile. Pasele pe care le incearca nu au mereu un grad mare de reusita si pot pune adversarul in posesie".Totodata, acesta i-a transmis lui Ianis ca ar trebui sa fie mai preocupat si de ce se intampla cu el cand mingea nu este in posesia lui. "Are reactii incete cand vine vorba sa reactioneze si sa recupereze mingea. Cand reactioneaza rapid, este destul de moale in dueluri si rareori castiga mingea. In schimb, cauta spatiile si asteapta momentul in care colegii sai castiga mingea pentru a pleca pe contraatac", a comentat acesta.In concluzie, Rory Scott il prezinta pe Ianis ca pe un fotbalist capabil sa creeze oricand probleme apararilor adverse, dar care este indisciplinat tactic, cu un fizic fragil, care ar trebui sa ramana pe postul de mijlocas dreapta pana cand va mai creste din punct de vedere fizic si va deveni mai constant.C.S.