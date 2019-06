Ianis Hagi anunta ca va face dezvaluiri: Va sosi ziua cand va voi spune ce s-a intamplat cu adevarat la Fiorentina

Ziare.

com

Desi a stat un an si jumatate la gruparea toscana, Ianis a prins doar doua meciuri in Serie A, spre surprinderea tuturor.Chestionat pe aceasta tema, Ianis a afirmat ca in curand va sosi ziua in care va spune ce s-a intamplat cu adevarat cat timp a fost la Fiorentina."Va sosi ziua cand va voi spune ce s-a intamplat cu adevarat la Fiorentina, dar nu acum. Pot spune insa ca in Italia am invatat multe din punct de vedere tactic", a afirmat Ianis, aflat in Italia.Din cate se pare, Ianis il suspecteaza pe directorul sportiv Pantaleo Corvino pentru faptul ca nu a jucat mai mult la Fiorentina.Acesta este banuit ca se implica peste antrenori si le impune anumiti jucatori care au impresari agreati de el.Ianis s-a intors in urma cu un an si jumatate de la Fiorentina, fiind rascumparat cu 2 milioane de euro.Toscanii mai pastreaza 30% la revanzare.C.S.