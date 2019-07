Ianis Hagi anunta unde vrea sa se transfere

Ziare.

Fiul "Regelui" marturiseste insa ca nu ar refuza alte propuneri din afara Spaniei daca acestea il vor multumi."Nu neaparat toamna asta, dar un vis al meu de mic era sa joc in campionatul Spaniei. Dar asta nu inseamna ca daca voi fi mai multumit din alta parte voi refuza. Imi doresc ca orice alt jucator sa ajung in primele 5 campionate din lume si sa ma mentin acolo.Cred ca multi dintre noi vor face pasul la cel mai inalt nivel si o sa ne mentinem acolo si cu nationala sigur vom avea acelasi performante ca la tineret. Obiectivul meu este acela de a castiga un trofeu cu nationala", a spus Ianis Hagi la Telekom Sport Ianis Hagi este asaltat cu oferte in aceasta vara, cea mai spectaculoasa fiind una de la FC Tatal sau a indicat ca ar urma sa ajunga totusi la FC Sevilla , tot in Primera Division, insa la un nivel ce i-ar permite sa se impuna.Ajax, Genk, Borussia Dortmund sau Bayern Munchen ar fi alte formatii interesate de transferul sau.