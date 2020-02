Ianis Hagi, anuntat din nou titular la Glasgow Rangers, dupa meciul minunat facut in Europa

Ziare.

St. Johnstone si Glasgow Rangers se intalnesc duminica de la 15.30, in runda cu numarul 28 din Scotia, iar Ianis Hagi e anuntat din nou titular.Mijlocasul ofensiv de 21 de ani vine dupa ce a fost numit MVP-ul partidei cu Braga din Europa League, scor 3-2 pentru Rangers, partida in care a marcat de doua ori si a oferit si o pasa de gol.In acest moment, Rangers ocupa locul secund in Scotia, cu 63 de puncte, 10 mai putine fata de lidera Celtic, care a evoluat si ea joi in Europa League, scotand un 1-1 in deplasare cu FC Copenhaga.De partea cealalta, St. Johnstone este pe pozitia a 8-a cu 31 de puncte. In partida tur, formatia din Glasgow s-a impus categoric, scor 4-0.Iata echipele probabile la intalnirea de fata:Antrenor: Tommy Wright.Antrenor: Steven Gerrard.Partida va fi televizata pe LookSport.