Ianis Hagi ar fi dorit de FC Barcelona - surse

Conform Gsp.ro , FC Barcelona il urmareste cu atentie pe Ianis, iar un transfer s-ar putea realiza in aceasta vara.Sursa citata scrie ca FC Barcelona l-a monitorizat pe Ianis inclusiv la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino.Cei de la FC Barcelona ar dori sa-l transfere acum pe Ianis, sa se antreneze cu prima echipa, dar sa evolueze in liga a treia, la echipa a doua.Aceasta varianta nu este insa pe placul lui Gica Hagi , care ar vrea mai degraba ca Ianis sa fie imprumutat la o alta echipa din La Liga."Nu pot nici sa va confirm, nici sa infirm. Ianis revine la Bucuresti in aceasta noapte. O sa ii prezentam ofertele si, in 2-3 zile, veti afla decizia", a spus Gica Popescu , presedintele Viitorului, cand a fost intrebat despre interesul Barcelonei.Ianis Hagi a marcat 14 goluri in ultimul sezon pentru Viitorul si are oferte de la numeroase cluburi din Europa.Transferul sau se va realiza cel mai probabil saptamana viitoare.C.S.