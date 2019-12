Ianis Hagi, asaltat cu oferte

Ziare.

Fiul Regelui a fost uitat din nou pe banca de rezerve a lui Genk la ultimul meci din campionat , iar Antena Stars anunta ca Ianis ia tot mai in serios in calcul posibilitatea sa plece de la Genk.Conform sursei citate, Ianis este dorit de doua cluburi din Romania: FCSB si campioana CFR Cluj , care ar dori sa-l imprumute pana in vara.Mai mult, tanarul fotbalist ar mai avea o oferta si din Turcia, cel mai probabil de la Galatasaray Istanbul.Ianis a marcat 3 goluri in acest sezon, dar a prins tot mai rar echipa de start in ultima perioada.Belgienii au platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta in vara acestui an.Conform spuselor oficialilor Viitorului, Ianis a avut o oferta si de doua ori mai mare din Rusia, dar a preferat sa mearga in Belgia crezand ca are sanse mai mari sa progreseze.C.S.