Ianis Hagi, asaltat cu oferte: Iata ultima echipa de top din Europa care il doreste

Ziare.

com

Cea mai noua formatie ce a intrat in cursa pentru transferul lui Ianis Hagi este Lazio Roma , formatia de pe primul loc din Serie A.Potrivit La Lazio Siamo Noi , conducerea clubului Lazio a inceput deja discutiile cu anturajul lui Ianis Hagi pentru perfectarea unui transfer in vara."Ianis este un joker ofensiv care poate juca atat mijlocas, al doilea atacant si in benzile terenului. Este descris ca un baiat ambitios, dornic sa isi imbunatateasca jocul si sa faca pasul spre scena cea mare, iar Lazio ii poate oferi asta", a scris sursa citata.Ianis Hagi are deja o aventura in Italia, la Fiorentina , unde nu a reusit insa sa se impuna.El este imprumutat la Glasgow Rangers, care il poate cumpara in vara cu 5 milioane de euro de la Genk.De la transferul in Scotia, Ianis a reusit 3 goluri si 2 pase decisive.C.S.