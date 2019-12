Ianis Hagi, avertizat de presa din Belgia

Ziare.

Publicatia Nieuws Blad scrie ca Ianis ar trebui sa inceapa sa joace mai bine, in conditiile in care beneficiaza de increderea clubului."Ianis Hagi trebuie sa-si ridice nivelul. Ar trebui sa performeze mai mult in loc sa stea pe banca de rezerve.Toata lumea crede in achizitia sa, iar sub comanda antrenorului Wolf romanul pare ca a inceput o manevra de recuperare a timpului pierdut", a comentat publicatia belgiana.Ianis a marcat 3 goluri in acest sezon, dar a prins tot mai rar echipa de start in ultima perioada.Belgienii au platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta in vara acestui an.Conform spuselor oficialilor Viitorului, Ianis a avut o oferta si de doua ori mai mare din Rusia, dar a preferat sa mearga in Belgia crezand ca are sanse mai mari sa progreseze.C.S.