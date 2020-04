Ianis Hagi conduce un clasament select realizat de presa britanica, alaturi de nume ca Bebeto sau Klinsmann

Ziare.

Septarul de la Rangers este primul in clasamentul in care apar copiii unor fotbalisti celebri, fiind vedeta unui grup din care fac parte baietii unor Drogba, Scholl sau Bebeto. Jurnalistii de la 90min.com au facut un top 5 al celor mai promitatori tineri jucatori care provin din fotbalisti celebri. Pe primul loc a fost ales Ianis Hagi, care a evoluat superb pentru Rangers in Europa League, dupa ce toamna trecuta debutase si in Champions League pentru Genk: "Incepe sa-si arate valoarea sub bagheta lui Steven Gerrard", spuneau englezii despre tanarul roman de 21 de ani.Pe locul 2 este clasat Mattheus Oliveira, fiul lui Bebeto, fost campion mondial cu Brazilia in 1994. El evolueaza pentru Sporting Lisabona, dar in vara va fi cu siguranta curtat de mari cluburi europene.Podiumul este completat de Lucas Scholl, fiul internationalului german Mehmet Scholl, fost imens jucator pentru Bayern. El joaca la echipa de tineret a bavarezilor si este considerat deja un mare talent al acestora. Ultimele doua pozitii sunt ocupate de Jonathan Klinsmann, baiatul fostului international Jurgen Klinsmann, portar acum la St.Gallen si de Isaac Drogba, care joaca la Guingamp si isi asteapta sansa de a disputa primul meci in Ligue 1.Hagi tocmai a fost laudat si de secundul lui Rangers, secundul lui Rangers, Michael Beale, care a spus despre ca in 2-3 ani va fi pregatit si 100 la suta fizic pentru a juca meciuri mari la Rangers.Ianis Hagi e imprumutat de Genk la Rangers, iar in vara scotienii il pot cumpara definitiv pe roman, daca achita suma de 5 milioane de euro.D.A.