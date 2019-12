"Ianis Hagi, considerat o "teapa" de belgieni"

Ziare.

Genk a platit 4 milioane de euro pentru a-l transfera pe Ianis de la Viitorul , dar evolutiile acestuia au fost sub asteptari, conform Voetbal Nieuws Jurnalistii belgieni l-au introdus astfel pe Ianis pe lista cu tepele pe care Genk le-a luat.Fiul Regelui a marcat 3 goluri si a oferit 3 pase decisive in meciurile disputate in tricoul lui Genk in acest sezon.Pe fondul evolutiilor nesatisfacatoare, Ianis a devenit rezerva in Belgia.Ianis nu este singurul roman ce apare pe aceasta lista, intrucat belgienii si-au amintit si de "omul de 10 milioane de euro", Nicusor Stanciu , care nu a convins la Anderlecht Bruxelles.C.S.