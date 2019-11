Ianis Hagi, criticat aspru in Belgia

Ziare.

Campioana Belgiei se afla abia pe locul 8 in campionat , la 13 puncte de primul loc, iar un motiv il reprezinta si transferul lui Ianis Hagi, in opinia jurnalistilor de la Voetbalniews Acestia scriu ca Genk a ratat complet transferurile facute in vara, printre care si cel al lui Ianis Hagi, motiv pentru care echipa are de suferit.Ianis Hagi a marcat 3 goluri in cele 11 partide disputate in campionatul Belgiei in acest sezon (5 ca titular, 439 de minute).Campioana Belgiei a platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta.C.S.