Ianis Hagi, criticat vehement de un fost international roman

Lupu spune ca nu mai are deloc incredere ca Ianis va ajunge un fotbalist de top."Atat timp cat nu joci la echipa de club e greu sa ceri sa joci titular la echipa nationala . Ianis este un baiat extraordinar, are tot timpul sa creasca. Gica pune o presiune extraordinar de mare pe copil.Daca nu joci la 20 de ani, cand joci? La 29? La 29 mai ai un an si te lasi. La 21 de ani daca inca mai astepti ceva de la acel copil, e greu sa spui ca va mai creste", a spus Lupu la Pro X.Ianis Hagi a marcat 3 goluri in cele 11 meciuri disputate pentru Genk in acest sezon.Pentru nationala mare a Romaniei, el nu a reusit inca sa marcheze in cele opt meciuri disputate.C.S.