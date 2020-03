Ianis Hagi, criticat vehement de un fost mare fotbalist belgian

Ziare.

"La Genk, Ianis a avut o perioada dificila. A primit prea putine sanse? Trebuie sa fim constienti ca la antrenamente si in meciurile in care a jucat nu a convins! Multa lume subestimeaza campionatul Belgiei. Acum la Rangers este titular si a marcat de cateva ori", a spus Sonck, citat de Voetbal24.Wesley Sonck a evoluat in cariera pentru echipe precum Genk, Ajax, Borussia M'Gladbach si Brugge. In nationala Belgiei a marcat de 24 de ori in 55 de partide.Ianis Hagi este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, dar scotienii il pot cumpara cu 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.