Ianis Hagi, criticat vehement in presa din Belgia

Jurnalistii de la RTBF l-au pus pe fotbalistul roman in fruntea listei cu tepe pe care Genk a luat-o."Atingerea lui de catifea a balonului nu a fost suficienta pentru a compensa lipsa de constanta din cauza varstei fragede si nu si-a creat un rol important in echipa", a comentat susa citata.Ianis Hagi a avut 3 goluri si 4 pase decisive in cele 14 meciuri din campionatul Belgiei, in care a bifat doar 578 de minute.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro catre Genk pentru a-l cumpara pe Ianis Hagi in vara.C.S.