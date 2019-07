Ianis Hagi, debut fenomenal in Belgia: A marcat dupa doar cateva secunde

Ziare.

com

Ianis a fost trimis pe teren in minutul 74 si a avut nevoie de cateva secunde pentru a marca golul de 2-1 in meciul cu Kortrijk.Tanarul fotbalist a marcat cu un sut superb din centrul careului, la care portarul advers nu a avut nicio sansa.Reusita lui Ianis a adus victoria campioanei Belgiei.La meci au asistat si parintii lui Ianis, iar mama fotbalistului a spus o rugaciune in momentul debutului.Amintim ca Ianis a fost cumparat de Genk cu 4 milioane de euro in aceasta vara.C.S.