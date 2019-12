Ianis Hagi, desemnat una dintre cele mai mari tepe din Belgia

Ziare.

Internationalul roman ocupa locul 10 in ierarhia realizata de jurnalistii de la Voetbal Nieuws "Ianis era descris ca fiind unul dintre marile talente ale Europei si a ales sa vina la Genk dupa ce a refuzat alte cluburi de top. Dar el nu a convins sub comanda lui Felice Mazzu si nici sub cea a anoului antrenor Hannes Wolf.Talentatul mijlocas este inca tanar si cu siguranta va reusi, dar pentru moment este o teapa pentru campioana Belgiei", a comentat sursa citata.Ianis a marcat 3 goluri in acest sezon, dar a prins tot mai rar echipa de start in ultima perioada.Belgienii au platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta in vara acestui an.Cea mai mare teapa din campionatul Belgiei a fost desemnat mijlocasul francez Samir Nasri, fost la Arsenal si Manchestter City, care nu a reusit sa convinga la Anderlecht C.S.