Ianis Hagi, despre marea presiune pe care o poarta pe umeri

''Nu pot fi decat mandru sa port numele acesta de familie. Presiunea cu care vine imi da adrenalina si ambitia de a merge inainte in fiecare zi. Unul dintre lucrurile pe care tatal meu mi le-a spus mereu este ca ambitia face diferenta. Nu conteaza cat talent ai, nu conteaza cat de bine muncesti. Trebuie sa ai acea ambitie de a fi intotdeauna cel mai bun, sa depasesti omul de langa tine, chiar daca este prietenul tau, fratele tau. Cand esti intr-o competitie, trebuie sa-l depasesti'', a declarat Ianis Hagi pentru Daily Mail.''Cred ca am luat ambitia de la tatal meu, si o am mereu in minte. Muncesc mereu si ma gandesc mereu sa fiu cel mai bun. Acesta a fost telul meu din prima zi. Ambitia mea este sa ma antrenez mai multe decat altii, mai mult decat oricine. Chiar daca am talent, toata lumea imi spune ca sunt un jucator talentat, nu ai nevoie de talent ca sa muncesti'', a mai spus Hagi jr, care este in prezent izolat acasa din cauza pandemiei de coronavirus, ca si restul fotbalistilor de pe glob, si se pregateste cu poate.''Lucrurile sunt destul de complicate in Romania. Nu poti parasi casa fara o hartie in care sa spui ca mergi la cumparaturi, spre exemplu. E politie peste tot si te opreste pentru a verifica unde mergi. Din fericire, am un var (Nicolas Popescu, fiul lui Gheorghe Popescu, n. red.) la trei sau patru case distanta. Asa ca putem face lucruri impreuna. Familiile noastre sunt foarte apropiate, asa ca nu suntem singuri. Putem comunica. Si e placut sa sa fim in acelasi oras. Ultima oara cand am fost intr-un loc pentru atata vreme a fost acum opt sau noua ani'', a explicat Ianis Hagi.''Am o bicicleta, iar langa casa e o strada lunga de 800 metri, asa ca pot si alerga. Am si niste gantere si alte greutati, asta e sala mea de sport'', a adaugat Hagi.Mijlocasul ofensiv al nationalei Romaniei pastreaza legatura si cu clubul Glasgow Rangers, la care este imprumutat de belgienii de la Genk, iar unul dintre cei cu care discuta regulat este antrenorul Steven Gerrard, care doreste realizarea unui transfer definitiv al lui Hagi.''Nu va pot spune totul. Dar suntem in contact. Toata lumea de la club e in contact. Toti ne dau informatii pentru a sta in forma, pentru a ne antrena si pentru a fi suta la suta pregatiti cand revenim. Nu stiu daca un jucator poate cere mai mult'', a marturisit Ianis Hagi.Hagi a afirmat in mai multe randuri ca este foarte bucuros ca joaca pentru un antrenor care il incurajeaza sa isi asume riscuri, insa nu face promisiuni legate de viitor.''Am agentii mei, AC Talent, care muncesc din greu pentru mine, am incredere in ei. Viitorul meu este in maini sigure'', a subliniat fiul lui Gheorghe Hagi.In scurta perioada in care Ianis Hagi a jucat pentru Rangers a marcat trei goluri si a oferit cateva pase de gol, un bilant bun pentru un fotbalist care poate evolua ca numar 10 sau pe benzile terenului.Insa, subliniaza Daily Mail, statistica nu arata impactul avut de golul victoriei marcat in minutele aditionale ale partidei cu Hibernian de pe Ibrox Park, sau dubla reusita in decurs de zece minute in meciul castigat cu 3-2 in Europa League in fata formatiei portugheze Braga.Hagi a devenit deja celebru in randul fanilor echipei prin cuvintele spus in fata camerei dupa un gol marcat pe stadionul echipei Rangers, ''Ibrox, baby. E altceva'', relatand presei ca stia de atmosfera facuta de suporterii lui Rangers de la tatal sau.''Am auzit multe povesti de la el, deoarece a jucat contra lui Rangers, asa ca stia mai multe decat altii cum e pe Ibrox. Mi-a spus cand am venit aici, inainte de a semna, a ce sa ma astept. Dar, pana nu o simti pe pielea ta, nu poti intelege. Mai ales cand am avut acel 'comeback' cu Braga, a fost ceva de pe alta lume. Nu am mai simtit niciodata ce am simtit in acea noapte. A fost extraordinar. Unic'', a relatat Hagi.Daily Mail a remarcat maturitatea si concentrarea lui Ianis Hagi, care a povestit cum au decurs primii sai pasi in fotbal si felul in care si-a dat seama de greutatea numelui pe care il poarta.''Nu pot spune exact cand a fost, dar aveam sase sau sapte ani si ma lua la club, cand a inceput sa antreneze. Atunci mi-am dat seama ca e diferit. Am realizat ca a facut ceva pentru sport. Pe masura ce cresteam, am vazut mai multe inregistrari cu el si am inteles ca a fost unul dintre cei mai mari'', a relatat Ianis Hagi.''Daca am fost bun la fotbal dintotdeauna? Uh, asa cred, ca sa fiu modest! Insa va pot garanta ca oriunde am fost am incercat sa o dovedesc. Imi amintesc prima zi de scoala. Cand am intrat in scoala, mi-am zis 'Oh, trebuie sa castig totul aici'. M-am nascut cu aceasta mentalitate. Pe orice teren, in orice joc jucam, trebuia sa castig. Am crescut cu asta, inca port in mine acest lucru si incerc sa-l folosesc in fiecare zi'', a mai comentat fostul international de juniori si tineret.Hagi jr i-a multumit si sorei sale Kira, care l-a ajutat in aceasta provocare de a fi cel mai bun: ''Trebuie sa-i multumesc sorei mele, e cu doi ai mai mare, care mi-a oferit cea mai mare provocare. I-a convins pe baietii din clasa ei sa ma lase sa joc cu ei. Dupa prima oara, mi s-a permis de fiecare data sa joc cu ei''.Legat de viitor, Ianis Hagi a declarat: ''Indiferent de ce se va intampla, vreau doar sa fiu sanatos. Cand ma intreaba cineva despre viitorul meu, aceasta este singura dorinta. Stiind ambitia pe care o am si telurile pe care mi le-am stabilit, stiu ca le pot realiza daca sunt sanatos. (...) Unde voi juca, la ce echipa sau in ce competitie, obiectivul meu este sa fiu cel mai bun''.Presa britanica a relatat recent ca Rangers a demarat negocierile cu Genk pentru un transfer definitiv al mijlocasului roman, al carui nume a mai fost legat in aceasta iarna si de Real Madrid si Lazio.