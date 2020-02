Ianis Hagi devine om de baza la Glasgow Rangers. E anuntat titular si in sferturile Cupei Scotiei

Ziare.

Chiar daca acolo, miercuri, in Portugalia, Ianis a ratat un penalti in minutul 45, fostul jucator de la Viitorul a oferit pasa de gol la singura reusita a partidei. Cu 4-2 la general a trecut Rangers de Sporting in 16-imi.Romanul a devenit jucator de baza in echipa lui Rangers, bifand 8 meciuri in toate competitiile. Hagi a reusit 3 goluri si 4 pase decisive.Iata echipa probabila anuntata de presa din Albion la partida cu Hearts din sferturi: Allan McGregor - James Tavernier, Connor Goldson, George Edmundson, Borna Barisic - Ryan Jack, Scott Arfield - Joe Aribo, Ianis Hagi, Ryan Kent - Alfredo Morelos.Meciul cu Hearts e programat in deplasare intr-o singura mansa. Daca va fi un rezultat de egalitate dupa 90 de minute, partida se va rejuca la Glasgow, pe Ibrox Park.In optimile de finala, Rangers s-a impus in fata celor de la Hamilton, scor 4-1, in timp ce Hearts a trecut de Falkirk cu 1-0.Hagi, 22 de ani, este imprumutat de Racing Genk din Belgia in Scotia pana la finele acestui sezon. Daca scotienii vor sa il cumpere definitiv, trebuie sa achite suma de 5 milioane de euro.