Ianis Hagi, din nou titular, a iesit la rampa pentru Racing Club Genk, care a spart gheata dupa trei meciuri la rand fara victorie

Romanul a avut o contributie importanta la deschiderea scorului pentru gazde, in minutul 17.Fostul capitan de la Viitorul a executat un corner, iar atacantul oaspetilor, Vargas, a marcat in proprie poarta, ajutand la deblocarea tabelei.Partida s-a terminat 3-1 pana la urma pentru Genk, iar Ianis Hagi a fost scos de pe teren in minutul 75 in aplauzele fanilor belgieni.Hagi luase si un cartonas galben inainte de faza golului, in minutul 7.Onuachu si Berge au marcat celelalte goluri ale lui Genk, in timp ce pentru Oostende marca Sylla.Baiatul lui Gica Hagi a fost inlocuit cu Ndongala.Genk pare sa isi fi revenit dupa trei meciuri la rand fara victorie, ultimul fiind o adevarata umilinta in debutul grupelor Champions League, 2-6 la Salzburg, in Austria.In clasamentul din Belgia, Genk e pe 7 cu 13 puncte la activ, la doua totusi distanta de lidera Standard Liege Pe acest link puteti urmari in imagini VIDEO golurile acestei partide.