Ianis Hagi, dorit de o semifinalista din Liga Campionilor

Fiul lui Gica Hagi are o oferta concreta si din Olanda, de la Ajax Amsterdam , anunta Fanatik Ramane acum ca Gica Hagi sa decida unde-l va lasa pe Ianis, dar a devenit o certitudine ca jucatorul va pleca de la Viitorul in aceasta vara.Pe langa interesul lui Ajax, de Ianis mai sunt interesate echipe din Italia, Germania, Franta, Anglia, Spania, Belgia si Turcia.Pentru a-l lasa sa plece, Gica Hagi cere garantii ca Ianis va fi titular la viitoarea echipa.Ianis a marcat 14 goluri in acest sezon si este cel mai valoros jucator de la Viitorul Constanta.C.S.