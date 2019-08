Ianis Hagi, evolutie dezamagitoare la primul meci ca titular pentru Genk

Ziare.

Echipa lui Ianis a pierdut surprinzator partida disputata pe teren propriu, scor 0-2.Mijlocasul roman a fost folosit in spatele varfului Samata, insa a avut o prestatie sub asteptari, ca de altfel toti jucatorii campioanei Belgiei.In minutul 68, Ianis Hagi a fost inlocuit cu Odey.Golurile oaspetilor au fost marcate de Bjordal (min.6) si Berahino (min.78).Dupa primele trei etape disputate in acest sezon, Genk are doar 3 puncte, obtinute in prima etapa, atunci cand Ianis a marcat golul victoriei la doar doua minute dupa ce-a fost introdus pe teren.4 milioane de euro a platit Genk pentru transferul lui Ianis Hagi de la Viitorul.I.G.