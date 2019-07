Ianis Hagi, foarte aproape sa fie deturnat de Anderlecht, inainte de transferul la Genk: Ii pregatisera deja si un videoclip de prezentare

Ziare.

Iar Genk se pare ca l-a suflat pe Hagi in ultima clipa in dauna rivalei de la Anderlecht , unde era dorit de antrenorul Vincent Kompany. Jurnalistii belgieni au aflat ca decarul Romaniei la Under 21 de ani a fost foarte aproape de Anderlecht, cel mai titrat club al Belgiei:"Anderlecht a fost doar la un pas sa semneze cu Ianis. Echipa din Bruxelles chiar avea pregatit un videoclip de prezentare", notau jurnalistii de la voetbalprimeur.be Genk a reusit totusi sa il deturneze in ultimul moment, oferind 8 milioane de euro si avand si avantajul ca va evolua in grupele Champions League, din postura de campioana a tarii vecine cu Franta.Si a fost o alegere inspirata, caci chiar de la primul meci, Hagi a uimit pe toata lumea cu golul sau, golul victoriei de 2-1, la chiar prima atingere de balon.Ianis a fost introdus pe teren in minutul 74 si a primit nota 7 in cotidianul Het Laatste Nieuws.El a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei Romaniei Under 21 la Campionatul European recent incheiat din Italia.D.A.