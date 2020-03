Ianis Hagi, folosit din postura de rezerva contra lui Leverkusen: Iata cum a jucat

Ziare.

Ianis a fost introdus pe teren abia in minutul 68, cand Leverkusen conducea cu 2-0.In minutul 78, Ianis a vrut sa execute o lovitura libera, dar Barisic i-a luat mingea din mana si l-a dat la o parte. In cele din urma, acesta a tras putin pe langa poarta.In rest, in minutele petrecute pe teren, Ianis nu a reusit nimic notabil.Dupa evolutia slaba din ultimul meci, cand a fost certat la pauza de Steven Gerrard si scos apoi de pe teren in minutul 63, Ianis a fost trecut pe banca de rezerve si nu a mai fost titular in confruntarea cu Leverkusen.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Bayer Leverkusen a castigat aceasta partida cu 3-1, prin golurile marcate de Havertz (37), Aranguiz (67) si Bailey (88). Pentru Rangers a marcat Edmundson (75).C.S.