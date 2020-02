Ianis Hagi iese din nou la rampa in Scotia. A oferit pasa de gol la reusita de trei puncte a lui Rangers (Video)

Ziare.

com

Glasgow a dispus de Livingston cu scorul de 1-0, gol marcat de Arfield in minutul 59. Pasa de gol i-a apartinut romanului Ianis Hagi, care l-a lasat excelent pe atacant in pozitie de 1 la 1 cu portarul advers.Golul in imagini VIDEO poate fi urmarit aici, pe acest link Hagi s-a descurcat bine per total in aceasta partida. In minutul 40, a mai avut o pasa "luminoasa" catre decarul Davis, dar acesta nu l-a putut invinge pe portarul rival.In fine, acelasi fost mijlocas de la Viitorul a incercat un sut de la distanta in minutul 15, dar mingea s-a dus putin alaturi de poarta.Romanul a fost titular si in aceasta partida, care trebuia sa se dispute sambata de la ora 17, iar Steven Gerrad l-a inlocuit in ovatiile publicului de pe Ibrox Park in minutul 83.Iata echipa de start folosita de Gerrard duminica:Rangers e la 10 puncte de locul 1 ocupat de Celtic, dar are si un meci mai putin de disputat.Ianis Hagi a fost imprumutat de clubul sau Racing Genk in Scotia pentru 6 luni.