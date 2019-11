"Ianis Hagi, in dizgratie la Genk"

Ziare.

com

Tanarul fotbalist roman a fost tras pe linie moarta de acesta, care a preferat sa nu-l mai foloseasca titular in ultimele meciuri Astfel, Ianis a bifat doar 28 de minute pentru Genk in ultimele cinci partide din toate competitiile.Desi antrenorul Mazzu nu are incredere in Ianis, Genk nu a dus-o mai bine fara acesta, ci dimpotriva. In ultimele cinci partide, campioana Belgiei a castigat un singur meci, a obtinut o remiza si a pierdut de trei ori.Mazzu nu-l place pe Ianis deoarece transferul sau a fost facut de conducerea clubului. De altfel, antrenorului i s-a sugerat inca de la inceputul sezonului ca ar face bine sa-l foloseasca pe Ianis.Deranjat de faptul ca Ianis ii este impus, Mazzu a avut o reactie ciudata dupa ultimul meci in care Ianis a fost titular, cu Standard Liege . "Daca jucam fara el, as fi fost impuscat", a spus Mazzu, care de atunci nu l-a mai titularizat niciodata pe Ianis.Ianis a marcat trei goluri in cele 439 de minute disputate pentru Genk in campionatul Belgiei, dar nu a avut continuitatea dorita pentru a putea creste.Salvarea sa ar putea fi demiterea lui Mazzu, in conditiile in care echipa a ajuns pe locul 8 in campionat C.S.