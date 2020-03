Ianis Hagi, in pericol: Anuntul facut de presa din Belgia

Ziare.

Jurnalistii belgieni de la Hbvl.be anunta ca sefii lui Genk nu il mai vor pe Ianis inapoi, iar acesta va fi pus din nou pe lista de transferuri, daca Rangers nu il va cumpara.Conform sursei citate, Ianis se afla pe lista cu cei 13 jucatori de care Genk incearca sa scape in pauza de transferuri din vara.Pe ea se afla un alt fotbalist roman, Vladimir Screciu, care nu a apucat sa joace in campionat pentru prima echipa a lui Genk.In ce-l priveste pe Ianis, Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara.Totusi, in presa din Scotia au aparut informatii conform carora Rangers n-ar mai dori acest lucru.Pe de alta parte, presa din Italia a scris ca Ianis a fost propus la Lazio Roma C.S.