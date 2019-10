Ianis Hagi, inca o dezamagire pe banca celor de la Genk in Belgia

Ziare.

Din nou mijlocasul roman a fost uitat pe banca de antrenorul Felice Mazzu, exact ca in partida cu Liverpool, din Champions League, scor 1-4, in care a intrat pe teren in minutul 87..Ianis Hagi a prins din nou doar finalul meciului in victoria la limita a echipei sale Genk cu Cercle Brugge, scor 1-0 sambata seara. Baiatul lui Gica Hagi a intrat pe teren in minutul 80 in locul lui Ally Samatta si a impulsionat atacul formatiei sale.Singurul gol a fost bifat de capitanul Dewaest in minutul 8.Dupa aceasta victorie, a treia in ultimele 5 partide pentru Genk, echipa in alb si albastru urca pe 6 in Belgia, cu 19 puncte, 7 mai putine fata de liderul Club Brugge.Genk venea dupa doua infrangeri la rand, 0-1 cu Standard Liege si 1-4 cu Liverpool.Romanul a fost adus in Belgia de la Viitorul pentru 8 milioane de euro. Mijlocasul a implinit de curand varsta de 21 de ani.