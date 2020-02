Ianis Hagi, inca un meci bun in Scotia, intr-o remiza spectaculoasa a celor de la Glasgow Rangers

Ziare.

Din pacate pentru roman, Rangers nu a putut invinge in deplasarea de la St.Johnstone, scor 2-2, dupa o partida plina de spectaculozitate. Gazdele au inceput perfect cu gol in minutul 8 prin Hendry, care a profitat de o eroare facuta de fundasul central al lui Rangers, Katici.Rangers a intors soarta partidei cu putin timp dupa pauza, cu goluri marcate in minutele 50 si 71 de catre Kamberi si Aribo. Proaspatul intrat Kamberi, chiar la pauza, a marcat patru minute mai tarziu, dupa o faza initiata de Ianis Hagi. Romanul i-a pasat lui Tavernier, care l-a servit inspirat pe atacant.Douazeci de minute mai tarziu, Aribo a marcat un gol ce se spera a fi al victoriei, dupa o centrare care i-a apartinut omului de gol de mai devreme, Kamberi.May a stabilit scorul final, 2-2, cu un gol in minutul 80, la doar doua minute dupa ce Ianis Hagi fusese scos de pe teren, in aplauzele micutei galerii a lui Rangers, sosita cu echipa in deplasare. Romanul Hagi nu a mai facut un meci atat de bun precum cel cu Braga, dar a fost foarte activ, mai ales in partea secunda, dupa minutul 50, in ofensiva, cu multe idei interesante de pase pe pozitie viitoare.E un pas gresit facut de Glasgow, care ramane acum la 9 puncte in spatele lui Celtic Glasgow . Echipa in alb si verde va evolua duminica, intr-un meci acasa cu Kilmarnock.Ianis Hagi a fost imprumutat in aceste 6 luni in Scotia de catre Racing Club Genk. Daca trupa lui Gerrard il va dori pe Ianis, va trebui sa achite 5 milioane de euro.Echipele de start:Antrenor: Tommy Wright.Antrenor: Steven Gerrard.