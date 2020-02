Ianis Hagi, inclus de jurnalistii englezi pe o lista selecta a fotbalistilor care calca pe urmele tatilor celebri

Ziare.

Mijlocasul roman ex- Fiorentina , dar si Erling Haaland de la Borussia Dortmund, se afla pe lista cronicarilor de la FourFourTwo , lista in care acestia au nominalizat fotbalisti care calca pe urme tatilor lor celebri.Sunt 13 fotbalisti pe aceasta scurta lista, iar primul este Haaland, marele star deja al Borussiei Dortmund, cel care deja doboara record dupa record in Bundesliga, dupa transferul de la RB Salzburg.Acesta este baiatul marelui norvegian Alf-Inge Haaland, care a jucat noua sezoane in Premier League, la formatii precum Nottingham, Leeds si Manchester City . 20 de milioane de euro a platit Borussia pentru Haaland, cumparat din Austria.Despre Gica Hagi , britanicii notau faptul ca el este mult mai celebru decat tatal lui Haaland. El a evoluat in cariera la echipe precum Real Madrid Barcelona sau Galata, cu care a si castigat Cupa UEFA si Supercupa Europei, ambele in 2000.In afara de Hagi si Haaland, pe lista de mai sus mai sunt trecuti si tinerii:- fiul lui Patrick, marele atacant olandez de la Ajax, Milan sau Barcelona. Fiul sau evolueaza pentru AS Roma in prezent.- fiul lui Diego Simeone, antrenor la Atletico Madrid , este un atacant care evolueaza in Italia, la Cagliari, fiind detinut totusi de gruparea viola Fiorentina.- starul lui Manchester City este fiul lui Souleyman Sane, un fost fotbalist care a evoluat in Germania la Nurnberg sau Freiburg, intre anii 1980 si 1990.- este fiul lui Lilian Thuram, fost castigator al Cupei Mondiale pentru Franta in 1998. El evolueaza in prezent pentru Borussia Monchengladbach, formatie pentru care a inscris 10 goluri in 28 de partide.- este fiul marelui Rivaldo, fost jucator la Barcelona sau Milan, castigator al Balonului de Aur in cariera sa prodigioasa. Baiatul sau evolueaza in Romania la Viitorul , dupa o scurta aventura si pe la Dinamo - este fiul lui Zinedine, antrenorul lui Real Madrid, jucator care evolueaza pentru Almeria in liga secunda a Spaniei.Ceilalti jucatori de pe lista de mai sus sunt: Timothy Weah - este fiul celebrului George Weah de la AC Milan , si el fost Balon de Aur, Jordan si Romelu Lukaku - fratii Lukaku care evolueaza in Italia, Jordan pentru Lazio, iar Romelo pentru Inter, Daniel Maldini, baiatul celebrului Paolo Maldini de la Milan, Luka Zahovici - este fiul lui Zlatko Zahovici, fost jucator la Porto sau Benfica si, in fine, Oan Djorkaeff - este fiul lui Youri Djorkaeff, campion mondial cu Franta. El este legitimat in prezent in Scotia, la Saint Mirren, in prima liga.Ianis Hagi a fost din nou laudat de presa scotiana dupa un nou joc foarte bun facut sambata in deplasarea de la Hamilton, scor 4-1:Romanul de 21 de ani a fost imprumutat de Racing Genk in Scotia, pana vara viitoare, scotienii urmand sa aiba atunci o optiune de cumparare definitiva.D.A.