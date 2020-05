Ianis Hagi, interviu in Marca: De ce se simte "un pic spaniol" si unde viseaza sa joace

Ziare.

com

Internationalul roman a vorbit despre viitorul sau, dezvaluind ca isi doreste sa joace intr-o zi in Spania."Ma simt un pic spaniol deoarece mergem de 15 ani in vacanta la Mallorca, unde tatal meu a cumparat o casa pe cand juca la Barcelona", a spus Ianis."Iubesc stilul de joc din La Liga si ma vad jucand acolo intr-o zi. Barcelona sau Real Madrid? Amandoua sunt cluburi mari si ar fi nedrept sa aleg una", a adaugat mijlocasul roman.Aflat in prezent sub forma de imprumut de la Genk la Rangers, Ianis a evitat sa vorbeasca despre ce urmeaza pentru el."Sunt concentrat sa fiu pregatit in cazul in care liga scotiana se reia. Nimic altceva. Viitorul meu e gestionat de impresarii mei", a conchis Ianis.5 milioane de euro e suma pe care Rangers trebuie s-o plateasca pentru a-l achizitiona pe Ianis de la Genk.I.G.