"Ianis Hagi, la Real Madrid? Iata ce spune Fernando Hierro"

Legenda lui Real Madrid considera ca jucatorul care in prezent evolueaza sub forma de imprumut de la Genk la Rangers are sanse sa imbrace intr-o zi tricoul "albilor"."Fiul lui este un jucator minunat. Este dificil cand esti fiul unui tata atat de minunat ca Gica Hagi. Mereu i-am spus lui Gica ca fiul lui trebuie sa vina in Spania. Pentru a darui tot talentul lui, tot ce are mai bun in el. Este la fel ca tatal lui, are un talent minunat si trebuie sa vina in Spania", a spus Hierro pentru Telekom Sport "Daca Ianis poate ajunge la Real Madrid? De ce nu? Este tanar, talentat, minunat, are talent, de ce nu? Dar cel mai important este, valabil pentru toti copiii, sa uite faima tatalui sau, dar copilul are mult talent si este ceva minunat", a adaugat acesta.Fernando Hierro, acum in varsta de 51 de ani, a jucat timp de 14 ani pentru Real Madrid, in perioada 1989-2003.