Ianis Hagi, laudat de antrenorul secund al lui Rangers: Peste doi-trei ani va fi un barbat complet pregatit pentru fotbal

Unul dintre secunzii lui Steven Gerrard, Michael Beale, a vorbit pentru portalul Goal.com despre calitatile septarului roman in alb si albastru.Beale se ocupa de pregatirea individuala a fotbalistului roman, Ianis Hagi, dar si a altor jucatori de la Rangers: "Avem optiunea de a-l cumpara, iar Ianis isi doreste sa ramana aici. Devine barbat. Este un talent deosebit, cu o tehnica grozava, atat cu dreptul cat si cu stangul. Are ochi pentru pasa. Are momente de magie in el. Se poate observa ca ii curge talent prin vene. Cred ca in urmatorii doi, trei ani, va putea fi fizic la nivelul lui Ryan Kent sau Joe Aribo. Atunci va fi un jucator complet pregatit. Unde va fi mental? Mintea lui receptioneaza, vede un dribling, interpreteaza tactica si se foloseste de mingile potrivite. Sunt incantat sa lucrez mai mult cu el. Poate face ce vrea in joc. Este vorba de gasirea unui club potrivit pentru el, iar eu cred ca noi suntem acela", a punctat Beale in aceasta analiza facuta pe larg pentru presa britanica.Secundul lui Gerrard a inceput antrenoratul la academia celor de la Chelsea Londra, apoi a mai trecut pe la Sao Paolo, unde a fost secundul lui Rogeri Ceni, dar si pe la Liverpool.Ianis Hagi e imprumutat de Genk la Rangers, iar in vara scotienii il pot cumpara definitiv pe roman, daca achita suma de 5 milioane de euro.D.A.