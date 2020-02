Ianis Hagi, laudat de un coleg de echipa de la Rangers: "Asta demonstreaza talentul pe care il are". Cum s-a impus romanul in Scotia

Ziare.

com

Romanul a fost eroul ultimului meci din Europa League al lui Rangers, scor 3-2 cu Braga, de la 0-2, marcand de doua ori si oferind si pasa de gol a reusitei de 2-2.Un coechipier al internationalului roman l-a laudat pe Ianis, 21 de ani, spunand despre el numai cuvinte frumoase in legatura cu ultimul meci, cel cu Braga, dar si in general despre modul exemplar in care el se pregateste in Scotia: "Ianis a decis de unul singur meciul impotriva Bragai. Ne-a readus in meci. S-a adaptat foarte repede si este cu adevarat impresionant, tinand cont de forma noastra de moment. Intr-o perioada dificila precum aceasta, jucatorii pot esua. Un tanar ca el sa vina aici si sa isi demonstreze calitatile, chiar daca echipa nu joaca fantastic, asta demonstreaza talentul pe care il are.In plus, se antreneaza din greu. Sta zilnic in sala de forta si lucreaza in plus. Este un baiat popular in vestiar si va fi si mai popular, daca va marca goluri in continuare, asa cum a facut-o contra Bragai", a punctat colegul lui Hagi, fundasul central Connor Goldson, conform cotidianului Daily Record De la venirea sa din Belgia, Ianis Hagi a reusit trei goluri si un assist, in sase aparitii pentru Rangers.In plus, romanul deja intrat in circuitul nationalei mari a Romaniei la fotbal a fost ales in echipa tip a saptamanii din Europa League, dupa reusitele din partida cu Braga, meci in care a fost de departe MVP-ul intalnirii.Rangers are optiune de transfer definitiv a lui Hagi, la finalul sezonului, dar trebuie sa plateasca suma de 5 milioane de euro belgienilor de la Genk.Citeste si:D.A.