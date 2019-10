Ianis Hagi, laudat de un cunoscut ziarist spaniol: "Ma uit de 40 de ani la fotbal si n-am vazut asa ceva!"

A los que os parece normal. Si, hay jugadores ambidiestros como Cazorla. Gran virtud cuando la jugada lo requiere. Incluso un libre directo en funcion de la posicion de la pelota. ┬┐Pero un penalti? Llevo 40 anos viendo futbol (algun partido que otro) y jamas lo habia visto https://t.co/7AkTge5l7I - Julio Maldonado (@MundoMaldini) September 30, 2019

Ibericul a ramas uimit de cele doua goluri inscrise de Hagi junior in duelul dintre Genk si St. Truiden.Tanarul international roman a marcat un gol cu piciorul drept si pe celalalt cu piciorul stang, uimind pe toata lumea cu abilitatea sa iesita din comun."Unora li se pare normal. Da, sunt jucatori ambidextri precum Cazorla. Are aceasta abilitate atunci cand jocul o cere. Inclusiv atunci cand trebuie executata o lovitura libera in functie de pozitia mingii. Dar un penalti? Ma uit de 40 de ani la fotbal si nu am vazut niciodata asa ceva", a scris spaniolul pe Twitter.Ianis Hagi a inscris doua goluri si a oferit un assist in duelul dintre Genk si St. Truiden, din campionatul belgian.Partida a fost suspendata cu 10 minute inainte de final, la scorul de 3-3, din cauza fanilor lui Genk.M.D.