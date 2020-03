Ianis Hagi, mesaj superb pentru medicii si asistentele care se lupta in plina pandemie de coronavirus (Video)

Ziare.

com

Clubul scotian Rangers a postat duminica un mesaj pe retelele de socializare in care romanul Hagi, septarul echipei, transmite un mesaj emotionant in plina pandemie de COVID-19."Vreau sa transmit un mesaj de dragoste si sustinere din partea familiei Rangers pentru toata lumea. In special pentru medicii si asistentele care au curajul real de a merge la munca in fiecare zi si salveaza vieti.Bineinteles, pe de alta parte sunt incantat sa revin la antrenamente si sa ma pregatesc alaturi de colegii mei in fiecare zi. Stim ca suntem intr-o situatie dificila, dar important este sa fim sanatosi, sa ramanem in case si sa urmam regulile si totul o sa fie bine" a spus Ianis Hagi.Hagi este imprumutat acum in Scotia de catre clubul sau Racing Club Genk din Belgia, iar daca scotienii vor sa il cumpere definitiv, vor trebui sa achite la vara suma de 5 milioane de euro.Citeste si:D.A.