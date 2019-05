Ianis Hagi pleaca de la Viitorul: "Eu stiu ca in proportie de 99% e transferat"

Ziare.

com

Presedintele lui Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, dezvaluie ca Ianis Hagi e ca si transferat, insa nu cunoaste numele echipei la care va juca din sezonul urmator."Am inteles ca Ianis se poate transfera si echipa respectiv n-o sa-l lase sa joace la Campionatul European de tineret, pentru ca in acea perioada se va afla in cantonament", a spus Marginean la Look Plus."Eu stiu ca in proportie de 99% e transferat si el! N-am fost curios sa aflu echipa, pentru ca nu e treaba mea", a completat acesta.14 goluri si 7 assisturi a reusit Ianis Hagi in cele 37 de meciuri jucate pentru Viitorul in acest sezon.Pe urmele mijlocasului ofensiv in varsta de 20 de ani s-ar afla echipe importante din Europa, printre care Sevilla, Ajax Amsterdam, Standard Liege si Galatasaray Istanbul.3,5 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.