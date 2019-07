Ianis Hagi, prezentat oficial la Genk: Iata ce numar va purta

Ziare.

Fiul "Regelui" a subliniat faptul ca vrea sa creasca in perioada pe care o va petrece in Belgia si ca a ales aceasta echipa tocmai pentru ca este mediul perfect pentru el."Sunt un jucator care intotdeauna vrea sa fie mai bun, sunt gata sa invat in fiecare zi. Sunt un fotbalist tanar si ma bucur sa fiu aici, la un club care creste jucatori si care ii face mai buni. Sunt fericit, abia astept sa joc pentru Genk. Toata lumea e grozava aici, sunt deschisi si foarte pozitivi. E un mediu extraordinar aici, e un mediu propice pentru crestere.Orasul este linistit si ai tot ce iti trebuie pentru a creste ca jucator si a te concentra la fotbal. Am ajuns la o echipa care nu doar ca dezvolta fotbalistii, ci si castiga. Va fi o mare provocare pentru mine si abia astept sa vad ce se intampla. Cred ca vor fi momente bune in Champions League. Nu vreau doar sa participam in competitie, ci si sa avem performante", a declarat Ianis.La Genk, internationalul roman va purta tricoul cu numarul 23.In jur de 8 milioane de euro a platit Genk pentru a-l cumpara pe tanarul Hagi de la Viitorul , record pentru formatia dobrogeana.M.D.