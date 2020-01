Ianis Hagi primeste laude importante din partea unui atacant brazilian de top, care evolueaza in Romania: Va ajunge foarte departe

Ziare.

Rivaldinho, baiatul fostului mare jucator Rivaldo, de la AC Milan sau Barcelona , l-a laudat pe fostul sau coechipier de la Viitorul, Ianis Hagi, spunand despre el ca va ajunge departe, un jucator foarte bun in campionatele din Europa:"Este foarte usor sa joci cu Ianis Hagi. Este excelent, unul dintre cei mai buni cu care am jucat vreodata. Nu am vazut niciodata un jucator care sa loveasca mingea cu atata lejeritate si cu stangul si cu dreptul.Recent, la Genk, a marcat doua goluri din penalti, unul cu dreptul si altul cu stangul. Sunt sigur ca, daca i se va oferi posibilitate de a juca si continuitate, va ajunge foarte departe. Are multa calitate", a punctat brazilianul Rivaldinho, intr-un interviu pentru cei de la Correio Braziliense Intrebat si despre nivelul de joc al campionatului din Romania, Rivaldinho a mai punctat: "In Romania este un campionat echilibrat. Sunt sase echipe care se lupta mereu pentru titlu. Nu este ca Spania, ca Anglia, dar este un campionat echilibrat. Exista Clujul, care a castigat ultimele doua titluri in Romania", a mai declarat atacantul Viitorului.Pe viitor, baiatul fostului star de la Barca, a recunoscut ca viseaza sa evolueze intr-un campionat de top: "Am posibilitatea sa joc pentru Spania sau Brazilia. Momentan, nu ma gandesc la asta. Am mult de munca pentru a ajunge la acel nivel. Am nevoie sa ies in evidenta in Romania si sa ma transfer intr-un campionat din top 5 in lume", incheia interventia sa din Brazilia, varful.2 goluri in 11 partide are Rivaldinho la Viitorul, unde joaca din vara lui 2019. El a mai jucat in Romania pentru Dinamo in 2017, unde are 5 goluri marcate in 30 de partide.Ianis Hagi a ajuns de la Viitorul la Genk in vara lui 2019, pentru suma de 4 milioane de euro.D.A.