Ianis Hagi primeste noi critici in Scotia

Jurnalistul Jordan Campbell de la publicatia The Athletic noteaza ca lumea s-a entuziasmat prea devreme in privinta lui Ianis Hagi."Ianis este un jucator care poate lovi mingea cu ambele picioare, dar trebuie sa isi imbunatateasca si concentrarea, deoarece cand era la Genk pierdea mingea prea des. La Rangers a avut cateva momente mari, dar per total cred ca a fost sub nivelul asteptarilor", a comentat Jordan Campbell.De altfel, Steven Gerrard a marturisit ca l-a certat pe Ianis Hagi la pauza ultimului meci din campionat De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase de gol.Pentru a-l cumpara de la Genk, Glasgow Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro in vara.C.S.