Ianis Hagi, pus la zid de presa din Spania

Publicatia spaniola Fichajes noteaza ca Ianis Hagi nu s-a ridicat la nivelul numelui pe care il poarta, dupa transferul in Belgia, la Genk."Fiul miticul Gica Hagi nu are rolul scontat la Genk. Ianis e exemplul perfect al jucatorului care a esuat sa calce pe urmele tatalui", scrie publicatia in cauza."Intr-un moment cheie al carierei sale, cand ar putea atrage atentia echipelor mari, Ianis a jucat doar 700 de minute la Genk. E cea de-a doua experienta in afara Romaniei pentru Ianis, care a mai evoluat la Fiorentina, fiind considerat atunci prea tanar si lipsit de experienta pentru a-si incepe cariera in fotbalul mare", mai noteaza sursa citata.Ianis Hagi a jucat doar 690 de minute pentru Genk, in care a marcat de trei ori si a oferit patru pase de gol.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transferat de la Viitorul, in vara.21 de ani a implinit Ianis Hagi in luna octombrie.I.G.