Ianis Hagi, rasplatit de UEFA dupa meciul excelent din Europa League

Ziare.

com

In plus, UEFA l-a nominalizat pe Ianis si pentru titlul de cel mai bun jucator al rundei in Europa League.Pau Lopez ( AS Roma ) - locul 44 in clasamentul FedEx Performance Zone (+181)Mathias Olivera ( Getafe ) - locul 39 (+185)Sebastian Coates (Sporting) - 32 (+277)Diego Godin (Inter) - 19 (+119)Almamy Toure (Frankfurt) - 35 (+113)Diaichi Kamada (Frankfurt) - 9 (+246)Ianis Hagi (Rangers) - locul 34 (+841)Ruben Neves (Wolverhampton) - 13 (+65)Filip Kostic (Frankfurt) - 1 (-)Luciano Vietto (Sporting) - 82nd (+474)Diogo Jota (Wolverhampton) - 2 (+30)Amintim ca Ianis Hagi a avut o seara fantastica in Europa League, reusind sa marcheze de doua ori si sa ofere o pasa decisiva in partida cu Braga , castigata de Rangers cu 3-2.In plus, Ianis a mai creat trei actiuni foarte periculoase si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri si 2 pase decisive in 6 meciuri Glasgow Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis.C.S.