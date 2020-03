Ianis Hagi revine ca titular in tricoul lui Glasgow Rangers

Ziare.

Glasgow trece printr-o perioada foarte slaba, e la 16 puncte de lidera Celtic si a fost recent si scoasa din sferturile Cupei de catre Hearts.Jucatorul de 21 de ani revine in primul 11 al formatiei lui Steven Gerrard, in partida din etapa cu numarul 30 din Scotia. In ultimele 4 jocuri de campionat, Rangers a bifat 2 infrangeri, un egal si doar o singura victorie, 1-0 cu Livingston.Este al 11-lea meci al lui Ianis pentru Rangers, acolo unde a marcat pana acum trei goluri si a oferit doua pase decisive.Ianis Hagi este imprumutat de catre clubul sau Racing Club Genk in Scotia pana la vara, iar daca trupa lui Gerrard il va dori sa il achizitioneze va trebui sa achite suma de 5 milioane de euro.